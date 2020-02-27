Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (3) - Son Dakika

BABAYI ARAMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda kaybolan, Suriyeli Necip Şireki'yi bulmak için Kahramanmaraş itfaiyesi ile Adıyaman emniyetine bağlı dalgıçların yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle ekipler, çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin, babayı bulmak için çalışmalarına yarın sabah bıraktığı yerden devam edeceği belirtildi.