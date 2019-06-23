Son Dakika Haberleri: Çayda mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Çayda mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Dalaman Çayı'nda balık tutarken su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan biri çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Dalaman Çayı'nda balık tutarken su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan biri çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Suçatı Mahallesi Gediz mevkisindeki taşlardan oluşan adacıkta balık tutan Hakan (34) ve Nurettin Hüsünbeyi (49) ile Ali (44) ve oğlu Hakan Kalaycı (8), su seviyesinin yaklaşık iki metre yükselmesi sonucu mahsur kaldı.
Balık tutmaya gelenlerin mahsur kaldığını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar, halat yardımıyla adacıkta mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan kişiler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Suçatı Mahallesi Muhtarı Erol Yatkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çayda mahsur kalanları kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Çayda mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:29 Kaynak: AA
Denizli, İtfaiye, Güncel
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