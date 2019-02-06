Çayda Mahsur Kalan Köpekleri İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Çayda mahsur kalan köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı Yatağan ilçesindeki Kapubağ Bağyaka Mahallesindeki çayda mahsur kalan iki köpek, Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldıMUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kapubağ Bağyaka Mahallesi...

Çayda mahsur kalan köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Yatağan ilçesindeki Kapubağ Bağyaka Mahallesindeki çayda mahsur kalan iki köpek, Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı



MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kapubağ Bağyaka Mahallesi Eskideğirmen mevkisindeki çay sularının yükselmesi ve boyunlarındaki iplerin çalılara dolaşması sonucu mahsur kalan iki köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ava çıkan Nedim Yörük, köpeklerinin çay içerisinden geçerken boyunlarındaki ipler çalılara takıldı. Su debisinin yüksek olması nedeniyle çaya giremeyen Nedim Yörük, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bilgi verilmesi üzerine ekipler yoğun su akışının bulunduğu çaya girerek köpekleri dolandığı iplerden kurtararak sahibine teslim etti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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