Son Dakika Haberleri: Çayda Mahsur Kalan Köpekleri İtfaiye Kurtarıldı

Çayda Mahsur Kalan Köpekleri İtfaiye Kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kapubağ Bağyaka Mahallesi Eskideğirmen mevkisindeki çay suların yükselmesi ve boyunlarındaki iplerin çalılara dolaşması sonrası mahsur kalan iki köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Çayda Mahsur Kalan Köpekleri İtfaiye Kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kapubağ Bağyaka Mahallesi Eskideğirmen mevkisindeki çay suların yükselmesi ve boyunlarındaki iplerin çalılara dolaşması sonrası mahsur kalan iki köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ava çıkan Nedim Yörük, köpeklerinin çay içerisinden geçerken boyunlarındaki ipler çalılara takıldı. Su debisinin yüksek olması nedeniyle çaya giremeyen Nedim Yörük, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bilgi verilmesi üzerine ekipler yoğun su akışının bulunduğu çaya girerek köpekleri dolandığı iplerden kurtararak sahibine teslim ettiler. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:04 Kaynak: İHA

Yatağan, Muğla, İtfaiye, 3. Sayfa
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