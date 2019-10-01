Çayda stok artıyor; kamu, zararına satışa gidebilir
14 dakika önce
Son yıllarda özellikle ekim alanlarının kontrolsüz bir şekilde genişlemesine bağlı olarak çay üretimi arttı.
Son yıllarda özellikle ekim alanlarının kontrolsüz bir şekilde genişlemesine bağlı olarak çay üretimi arttı. Tüketimin üzerinde gelen üretim artışının ise Çaykur'da 100 bin tona yakın stok oluşturduğu kaydediliyor. Çaykur'un oluşan bu stokları zararına satması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:01
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