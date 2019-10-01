Son Dakika Haberleri: Çayda stok artıyor; kamu, zararına satışa gidebilir
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Çayda stok artıyor; kamu, zararına satışa gidebilir

14 dakika önce

Son yıllarda özellikle ekim alanlarının kontrolsüz bir şekilde genişlemesine bağlı olarak çay üretimi arttı.

Çayda stok artıyor; kamu, zararına satışa gidebilir, System.String[]

Son yıllarda özellikle ekim alanlarının kontrolsüz bir şekilde genişlemesine bağlı olarak çay üretimi arttı. Tüketimin üzerinde gelen üretim artışının ise Çaykur'da 100 bin tona yakın stok oluşturduğu kaydediliyor. Çaykur'un oluşan bu stokları zararına satması bekleniyor.

Çaykur, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:01 
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