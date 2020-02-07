Çayda traktörle mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle debisi yükselen Demirci Çayı'ndan traktörle geçmek isterken mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.Köprübaşı'nın kırsal Borlu Mahallesi'ndeki Demirci Çayı'ndan dün akşam saatlerinde traktörle geçmeye Kenan Şengül ve yanındaki arkadaşları Ahmet Sukken ve Musa Sudan mahsur kaldı. Son yağmurlarla debisi yükselen çaydan kendi imkanları ile çıkamayan 3 arkadaşın yardımına çevredekiler ulaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş makinalarına bağladıkları halatlarda traktörü kıyıya çekerek mahsur kalan traktör sürücüsü Kenan Şengül ile yanındaki arkadaşları Ahmet Sukken ve Musa Sudan'ı kurtardı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.