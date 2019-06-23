Son Dakika Haberleri: Çaydaki 3 kardeşten büyüğü kurtarıldı, 2'si kayıp
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Çaydaki 3 kardeşten büyüğü kurtarıldı, 2'si kayıp

45 dakika önce

BATMAN'da piknikte, soğuması için karpuz bırakmak istediği çaya düşen Sinan Şanlı (15) ile onu kurtarmak için suya atlayan ağabeyleri Serhat (18) ve Burak Şanlı (20), akıntıya kapıldı.

Çaydaki 3 kardeşten büyüğü kurtarıldı, 2'si kayıp, System.String[]
BATMAN'da piknikte, soğuması için karpuz bırakmak istediği çaya düşen Sinan Şanlı (15) ile onu kurtarmak için suya atlayan ağabeyleri Serhat (18) ve Burak Şanlı (20), akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Burak Şanlı çevredekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan Serhat ve Sinan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Güneykent Mahallesi'nde oturan Burak Şanlı, kardeşleri Serhat ve Sinan ile birlikte bu sabah piknik yapmak amacıyla motosikletle kent merkezinden geçen Batman Çayı kıyısına gitti. Kardeşlerden küçüğü olan Sinan, soğuması için çaya karpuz bırakırken, dengesini kaybedip, suya düştü. Sinan'ın suya düştüğünü gören ağabeyleri Burak ve Serhat Şanlı da çaya atladı. Ancak 3 kardeş de akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Burak Şanlı, çevredekiler tarafından kurtarılırken, Serhat ve Sinan Şanlı ise gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ile Tatvan'dan gelen su altı dalgıç polisleri, çayda arama çalışması başlattı. Olayı haber alıp, gelen kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.
 


- Batman
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:40 Kaynak: DHA
AFAD, Batman, Güncel
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