Çaydaki Cesedi, Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Fark Etti

İZMİR'in Konak ilçesindeki oy kullanmaya giden vatandaşlar, Melen Çayı'nda erkek cesedini görüp polise haber verdi.

İZMİR'in Konak ilçesindeki oy kullanmaya giden vatandaşlar, Melen Çayı'nda erkek cesedini görüp polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Konak'taki Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu'na 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya gelen vatandaşlar, Meles Çayı yatağında hareketsiz duran erkeği fark edip, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bu kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



- İzmir

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