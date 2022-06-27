Çaydamar Deresi taşma noktasına geldi...Yoğun yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Çaydamar Deresi taşma noktasına geldi...Yoğun yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

27.06.2022 13:28

Çaydamar Deresi taşma noktasına geldi.

Çaydamar Deresi taşma noktasına geldi...Yoğun yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dünden beri devam eden şiddetli yağmur etkisini sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle debisi yükselen Çaydamar Deresi taşma noktasına geldi.

Zonguldak'ta dün öğle saatlerinden bu yana zaman zaman etkili olan şiddetli yağış bugün de devam etti. Yoğun yağış nedeniyle dere yatağında biriken sular Çaydamar Deresi'ni taşma noktasına getirdi. Geceden bu yana nöbette olan ekipler köprünün olduğu kısımlarda biriken odunlar ve tahta parçalarını temizledi. Ekipler kentin belirli noktasında çalışmalarını sürdürürken olası sel tehlikesine karşı tedbiri üst seviyede tutuyor.

Çalışmaların geceden bu yana devam ettiğini belirten Çaydamar Mahallesi Muhtarı Mehmet Zaman, "Dün başlayan yağmurla köprü altları bayağı tıkandı. Tüm ekiplerimiz burada. Karşıdaki dükkanları sel basmıştı, gece saatlerinden beri ayaktayız. Buraları temizledik, 03.00'dan beri ayaktayız. Allah'ın verdiği bir afet, yapacak bir şey yok. Dün gece deriyi temizlediğimiz için şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Zamanla burasıda oldu, 1984 yılında sanıyorum Sel olmuştu. Bütün ekiplerimiz 24 saat burada bekliyor. Üç kepçe bir Kato burada. Kapanan yerleri açıyoruz ki Dere tıkanmasının mahalleyi su basacak yoksa. Herkes elinden geleni yapıyor. Biz de ayaktayız, bekliyoruz. Şu anda bir tehlike görünmüyor, elemanlarımız burada bekliyor. Herkes işinin başında. İnşallah Allah zeval vermez. Yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaydamar Deresi taşma noktasına geldi...Yoğun yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaydamar Deresi taşma noktasına geldi...Yoğun yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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