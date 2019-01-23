Çaydan Geçen Yaban Domuzları Böyle Görüntülendi

Çaydan geçen yaban domuzları böyle görüntülendiTUNCELİ - Tunceli'de çaydan geçen yaban domuzları görüntülendi.

Çaydan geçen yaban domuzları böyle görüntülendi



TUNCELİ - Tunceli'de çaydan geçen yaban domuzları görüntülendi.

Tunceli'de zaman zaman kent merkezine kadar inan yaban domuzları bu kez, Pülümür Çayı'ndan karşıya geçerken görüntülere yansıdı. Pülümür karayolundan çaya inen yaban domuzları daha sonra kendilerini çayın sularına bırakarak uzun uğraşlar sonucu karşı kıyıya çıktı. Yaban domuzlarının çaydan geçişi sırasında bir domuzun diğer domuzların sudan çıktığından emin olmak için dönüp geriye bakması ise dikkat çekti.

Yaban domuzları bir süre sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

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