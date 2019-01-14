Çaydanlık Kalıbı Çalan 5 Kişi Tutuklandı
32 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta çaydanlık imalatında kullanılan kalıpları çalan 5 kişi polis tarafından yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta çaydanlık imalatında kullanılan kalıpları çalan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir fabrikada 2 Ocak'ta meydana gelen olayda, çaydanlık imalatında kullanılan bakır ve pirinç kalıplar çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, incelemeye aldığı güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlığı suç kayıtları olan Hüseyin Y., Ergün K., Serdar Ö., Neşet G. ve Ş.G.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Adresleri belirlenen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sorgularında suçlarını itiraf eden ve kalıpları hurdacıya sattıklarını söyleyen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. - Kahramanmraş
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:46 Kaynak: DHA
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