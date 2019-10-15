Son Dakika Haberleri: Çaydeğirmeni beldesinde iş yeri kundaklandı
Son Dakika 3. Sayfa Çaydeğirmeni beldesinde iş yeri kundaklandı

Çaydeğirmeni beldesinde iş yeri kundaklandı

1 saat önce

Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir iş yeri yakılarak kullanılmaz hale getirildi.

Çaydeğirmeni beldesinde iş yeri kundaklandı, System.String[]

Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir iş yeri yakılarak kullanılmaz hale getirildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirtmeni beldesinde bir düğün salonu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Çaydeğirmeni Köprübaşı Mahallesindeki düğün salonu yangından sonra kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde söndürülen yangınla ilgili güvenlik güçleri çok yönlü soruşturma başlattı - ZONGULDAK

Çaydeğirmeni, Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
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