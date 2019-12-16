Çaydeğirmeni Muaythai takımı yine ödül geleneği bozmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaydeğirmeni Muaythai takımı yine ödül geleneği bozmadı - Son Dakika Spor

Çaydeğirmeni Muaythai takımı yine ödül geleneği bozmadı

6 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Muaythai takımı yine ödül geleneği bozmadı.

Çaydeğirmeni Muaythai takımı yine ödül geleneği bozmadı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Muaythai takımı yine ödül geleneği bozmadı.


İlk defa 11 ülke ve 1000 sporcunun katıldığı Uluslarası Antalya Açık Muaythai Kupası yarışmasına katıldı. Çaydeğirmeni Muaythai takımı 4 sporcu ile katıldığı turnuvada 1 final ve 1 defa üçüncülük, 1 çeyrek final yaptı. Ayrıca bu turnuvada Milli Antrenör olarak görev yapan Cemal Kocabaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:


"İkincilik elde eden şampiyon sporcumuz Sude Nur Basancı hastalığı sebebi ile kg. problemi yaşadığı için final müsabakasında favori olduğu halde çıkamadı. 38 kg' da 3.'lük madalyası alan öğrencim Emirhan Erikoğlu'nu tebrik ediyorum. Ayrıca çeyrek final maçında en iyi şekilde mücadele eden sporcum Furkan Yılmaz'ı da kutluyorum, kalitesini gösterdi. 71 kg'da ilk defa katılan Eren Emin Kartal en iyi şekilde mücadele ettiği halde puanlama ile kaybetti. Daha da iyisi için çalışmalara devam edeceğiz ve bize geçmişte olduğu gibi her zaman spor ve sporcu dostu olan Çaydeğirmeni Belediye Başkanımız Satılmış Gebeş'e ve ayrıca Şehit Gökhan Esen Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu yönetimine, öğretmenlerine, sevgili muhtarımız Yılmaz Şık'a, Muaythai federasyonumuza, desteklerini her daim hissettiren sporcu ve gençlerin yanında olan herkese çok teşekkür ederim." - ZONGULDAK

Çaydeğirmeni, Zonguldak, Devrek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:42 Kaynak: İHA
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