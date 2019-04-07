Son Dakika Haberleri: Çaydeğirmeni'ne Sude Nur Muaythai Şampiyonluğu Getirdi

Çaydeğirmeni'ne Sude Nur Muaythai Şampiyonluğu Getirdi

5 dakika önce

Zonguldak ilini temsilen katılan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda emeklerinin karşılığını Sude Nur Basancı aldı.

Çaydeğirmeni'ne Sude Nur Muaythai Şampiyonluğu Getirdi, System.String[]
Zonguldak ilini temsilen katılan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda emeklerinin karşılığını Sude Nur Basancı aldı.

Çaydeğirmeni Belediyesi ve Halk Eğitim kursiyeri 75.yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Sude Nur Basancı çeyrek final ve yarı finali geçerek finalde Kütahya'da yapılan Avrupa Şampiyonu rakibini ezici üstünlükle yendi. 2018-2019 yılı Türkiye Okullar Arası Muaythai Şampiyonu oldu.

İlk defa katıldığı Antalya'da gerçekleşen Muaythai Türkiye Ulusal Şampiyona da kendi katagorisinde eleme maçlarını nakavt ile alarak çeyrek finalde kalan Sude Nur Basancı, bu senenin Avrupa Şampiyonuna 2 puanla yenildi. Ayrıca 99 ortalama ile okul birincisi olan Sude Nur Basancı bir başarıya antrenörü ile imza attı.

Antrenör Cemal Kocabaş, Şampiyonluklarına sevinerek şunları söyledi:

"Sporcum Sude'yi 1 yıldır Türkiye ve Okullar arası Türkiye Ulusal Şampiyonasına hazırladım. Zaten ilk defa katıldığı ulusal şampiyona da çeyrek finalde kalmıştı. Bu şampiyonabda güçlü rakiplerini ezici üstünlükle şampiyon olup beni ve destek veren herkesi gururlandırdı. Sporcumun başarılarının devamını dilerim. Başarı tesadüf değildir, sadece çalışmakla olunur. Çaydeğirmeni Satılmış Gebeş Başkanımıza ve Devrek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunarım." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:49 Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaydeğirmeni, Türkiye, Spor
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