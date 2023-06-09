Çaydüzü köyünde mezarlıkta toprak kayması: 12 mezar başka yere nakledildi - Son Dakika
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Çaydüzü köyünde mezarlıkta toprak kayması: 12 mezar başka yere nakledildi

Çaydüzü köyünde mezarlıkta toprak kayması: 12 mezar başka yere nakledildi

09.06.2023 17:28

İlçeye bağlı Çaydüzü köyü Çakırca Mahallesi'nde 12 kabrin bulunduğu mezarlıkta 5 Haziran'daki şiddetli yağışlarda toprak kayması meydana geldi. İnebolu kaymakamlığı ve Özel İdare ekipleri, bölgede yapılan incelemenin ardından mezarların başka yere nakledilmesi kararı aldı. Başka şehirlerde yaşayan defin sahiplerinin de köye gelmesiyle yeni mezar yeri belirlendi.

İlçeye bağlı Çaydüzü köyü Çakırca Mahallesi'nde 12 kabrin bulunduğu mezarlıkta 5 Haziran'daki şiddetli yağışlarda toprak kayması meydana geldi.

İnebolu kaymakamlığı ve Özel İdare ekipleri, bölgede yapılan incelemenin ardından mezarların başka yere nakledilmesi kararı aldı. Başka şehirlerde yaşayan defin sahiplerinin de köye gelmesiyle yeni mezar yeri belirlendi.

Özel İdare ekipleri ve kabristanda yakınları bulunanlar tarafından mahalle içinde 12 mezar kazıldı. İmamlar, Özel İdare personeli ve vatandaşlar tarafından mezarlar yeni yerine taşındı.

Köy sakinlerinden Saffet Kaya, AA muhabirine, aile mezarlıklarının şiddetli yağışta kaydığını belirterek, "Bu mezarlıkta dedem, nenem, amcam, yengem vardı. 84 gün önce babamı kaybettikten sonra bu mezarlığa defnetmiştik. Mezarlar tanınmayacak halde. Göçükle birlikte yola inmiş." dedi.

Yeni kabristanı evlerinin yakınındaki bir yere yaptıklarını anlatan Kaya, "Yer bulamadık ama kendi yerimize mezar yaptık. 'Evimize yakın olsun, araçlarla gelip gitme kolay olsun' dedik. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Takdiriilahi. Allah'tan gelen her şeye boynumuz kıldan ince." ifadesini kullandı.

Mustafa Kaya da köyden haberi alınca İstanbul'dan geldiklerini dile getirerek, "Kaymakamımız ve Özel İdare Müdürümüz ilgi alaka gösterdiler. Buraya gelip olayı incelediler, yapılacak işlerin talimatını verdiler. Dün evimize yakın bir alanda 12 mezarımız hazırladık. Hocalarımızın vasıtasıyla mezarlarımızı naklediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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