Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi - Son Dakika

Ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi'yi daha önce imar müdürü olarak görevlendiren Başkan Çiftçi, bu kez de kendisini vekaleten belediye başkan yardımcılığına getirdi.

AĞABEYİNE 5 MÜDÜRLÜK BİRDEN VERMİŞ

3 başkan yardımcısı bulunan Çayeli Belediyesi'nde Tahir Aksoy Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden; Genç Sami Çomoğlu İtfaiye Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nden; Başkan'ın ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi ise Fen İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden sorumlu olarak görev yapıyor.