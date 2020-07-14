Çayeli'ndeki sel bölgesinin son durumu havadan görüntülendi - Son Dakika

Çayeli'ndeki sel bölgesinin son durumu havadan görüntülendi

Rize'deki şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar gören Çayeli ilçesi havadan görüntülendi.

Rize'deki şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar gören Çayeli ilçesi havadan görüntülendi.

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Kentte etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından sabah saatlerinde başlayan hasar tespit, yol açma ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

AFAD ekiplerince Çayeli ve İkizdere ilçelerinde hasar tespit çalışması bir taraftan sürerken, diğer taraftan da Kızılay ekipleri, bölgede 5 araç ile 1050 koli su, 150 koli kumanya ile 270 koli meyve suyu dağıttı.

Kızılay ekipleri ayrıca Ankara Jandarma Havacılık Komutanlığından gelen askeri helikopterle Ağaran Şelalesi bölgesindeki otelde mahsur kalan vatandaşlar için ilaç, çocuk bezi, gıda ve su yardımında bulunmak istedi.

Rize Limanından havalanan yardım yüklü helikopter, yaklaşık 25 dakikanın ardından şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle geri dönmek zorundu kaldı.

Bu sırada Çayeli ilçesindeki hasar gören bölgeler, AA muhabiri tarafından havadan görüntülendi.

İlçede yağış belli aralıklarla ve şiddette devam ederken, Aşıklar Deresi'nin de su seviyesinin yükseldiği gözlendi.

Sel ve heyelanlar nedeniyle hafriyat yığınları ile kaplanan Karadeniz sahilinde de denizin kahverengiye döndüğü görüldü.

Belediye ekipleri de bölgede su ve balçıkla kaplanan ev ve iş yerlerindeki su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Şairler Deresi'nde de iş makineleriyle çalışma gerçekleştiriliyor.

Çay bahçeleri ve tarım arazilerinde de sel ve heyelanlar nedeniyle hasarlar oluştu.

Öte yandan Rize'deki selde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin ise yarın defnedileceği öğrenildi.

Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çayeli'ndeki sel bölgesinin son durumu havadan görüntülendi - Son Dakika
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