Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2021 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. 2020 yılında yaş çay alım fiyatı 13 kuruşluk destekle birlikte 3 lira 40 kuruş olarak uygulanırken, bu sene 60 kuruş birden zam yapıldı.

ALIM FİYATI 4 LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3 lira 87 kuruşa, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir" ifadelerini kullandı.

YAPILAN ZAM ÜRETİCİLERİ MEMNUN ETMEDİ

Ancak yapılan zam çay üreticilerini memnun etmedi. Çayın başkenti olan Rize'de üreticiler eylem yaptı. Kilolarca çayı cadde ortasına döken üreticiler, "Çayda sömürüye son" sloganları attı.