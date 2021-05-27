Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2021 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. 2020 yılında yaş çay alım fiyatı 13 kuruşluk destekle birlikte 3 lira 40 kuruş olarak uygulanırken, bu sene 60 kuruş birden zam yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3 lira 87 kuruşa, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir" ifadelerini kullandı.
Ancak yapılan zam çay üreticilerini memnun etmedi. Çayın başkenti olan Rize'de üreticiler eylem yaptı. Kilolarca çayı cadde ortasına döken üreticiler, "Çayda sömürüye son" sloganları attı.
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