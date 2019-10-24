Son Dakika Haberleri: 'Çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa 'Çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

'Çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

54 dakika önce

'Çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybettiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da çayın fazla yazıldığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'Çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çayın fazla yazıldığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 69. sokak içerisinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, semt pazarında babası ile birlikte esnaflık yapan Mahmut Polat ile kahvede çalışanlar arasında çayın fazla yazıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılmıştı. Sabah yaşanan kavganın ardından öğleden sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda Mahmut Polat ile M.Ö. yaralanmıştı.

Ağır yaralanan genç ameliyata alındı

Sol göğsüne kurşun isabet eden ve sağlık durumu ağır olan Mahmut Polat, doktorların ilk müdahalesinin ardından hemen ameliyata alındı. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Mahmut Polat, gözyaşları arasından aile mezarlığında toprağa verilirken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

'Çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Huzurevleri Mahallesi, Mahmut Polat, Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:33 Kaynak: İHA
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