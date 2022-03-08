Çayın eksik koyulduğu iddiasıyla baba ve oğlu bıçaklandı - Son Dakika
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Çayın eksik koyulduğu iddiasıyla baba ve oğlu bıçaklandı

08.03.2022 15:10
Çayın eksik koyulduğu iddiasıyla baba ve oğlu bıçaklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki 'eksik çay' koyulduğu iddiasıyla çıkan kavgada çay ocağını işleten baba ile oğlu bıçaklı saldırıya uğradı.

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki 'eksik çay' koyulduğu iddiasıyla çıkan kavgada çay ocağını işleten baba ile oğlu bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı baba ile oğlu hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli aranıyor.

Olay, saat 10.00 sıralarında Zeybek Mahallesi, İkinci Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 09 P 0001 plakalı otomobili tamir ettirmek için sanayi sitesine gelen 2 kişi, Şükrü Eviz (55) ile oğlu Sezai Eviz'in (24) işlettiği çay ocağında sipariş verdi. Çayın bardağa eksik doldurulduğunu söyleyen şüpheli ile Sezai Eviz arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, cebinden çıkardığı bıçakla Sezai Eviz'i kasığından bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen baba Şükrü Eviz de sağ baldırından bıçaklanarak yaralandı.

SEZAİ'NİN DURUMU AĞIR

Kavganın ardından 2 kişi, araçlarına binip olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan baba Şükrü Eviz ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Sezai Eviz ise Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sezai Eviz'in hayati tehlikesi olduğu, baba Şükrü Eviz'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Çayın eksik koyulduğu iddiasıyla baba ve oğlu bıçaklandı
Çayın eksik koyulduğu iddiasıyla baba ve oğlu bıçaklandı
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Zeybek, Efeler, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çayın eksik koyulduğu iddiasıyla baba ve oğlu bıçaklandı - Son Dakika


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