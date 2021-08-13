Çayın ortasında mahsur kalan 2 arkadaşı itfaiye botla kurtardı - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde böğürtlen toplamak için Kelkit Çayı üzerindeki adacığa çıkan Dursun Ekiz (53) ile Mustafa Bolat (57), baraj kapaklarının açılıp, su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen 2 arkadaşı, itfaiye kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğanyurt köyü, Günise mezrasında meydana geldi. Böğürtlen toplamak için Kelkit Çayı'na gelen Dursun Ekiz ve Mustafa Bolat, çayın ortasındaki adacığa geçti. Bu sırada Tepekışla Hidroelektrik Santrali baraj göletinin kapakları açılınca, su seviyesi aniden yükseldi. Ekiz ve Bolat adacıkta mahsur kaldı. İki arkadaş, ekipleri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Erbaa Belediye itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, botla adacığa geçerek 2 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.