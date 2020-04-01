Çayın taşması nedeniyle ulaşılamayan yaşlı kadına ilaçları dronla gönderildi - Son Dakika

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Çayın taşması nedeniyle ulaşılamayan yaşlı kadına ilaçları dronla gönderildi
6 saat önce
Adıyaman'ın Tut ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan yaşlı kadına ilaçları, çayın taşması nedeniyle dronla ulaştırıldı.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan yaşlı kadına ilaçları, çayın taşması nedeniyle dronla ulaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Havutlu köyünde yaşayan 70 yaşındaki Nazife Oruç, ilaçlarının bittiğini ve koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmadığını jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, ilaçlarını ulaştırmak için yaşlı kadının evinin bulunduğu Göksü Çayı'nın kenarına geldi.
Yoğun yağıştan dolayı taşan çaydan geçemeyen jandarma ekipleri, poşet içindeki ilaçları dronla köye ulaştırmaya karar verdi.
İlaçların bulunduğu poşet, bağlandığı dronla çayın diğer tarafındaki Oruç'a ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:36 Kaynak: AA
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