Çayın taşması nedeniyle ulaşılamayan yaşlı kadına ilaçları dronla gönderildi - Son Dakika

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, ilaçlarını ulaştırmak için yaşlı kadının evinin bulunduğu Göksü Çayı'nın kenarına geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Havutlu köyünde yaşayan 70 yaşındaki Nazife Oruç, ilaçlarının bittiğini ve koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmadığını jandarma ekiplerine bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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