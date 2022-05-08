Çayın taşması sonucu hasar gören geçici köprü onarıldı - Son Dakika
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Çayın taşması sonucu hasar gören geçici köprü onarıldı

08.05.2022 17:13
Çayın taşması sonucu hasar gören geçici köprü onarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, önceki gün sağanak yağış nedeniyle hasar gören geçici köprü onarılarak ulaşıma açıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, önceki gün sağanak yağış nedeniyle hasar gören geçici köprü onarılarak ulaşıma açıldı.

İlçede önceki gün yaşanan kuvvetli yağış sonrası Türkeli Çayı'nın taşması sonucu 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Yılanlık Köprüsü yerine yapılan geçici köprü sular altında kalarak hasar görmüştü.

Türkeli İlçe Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, geçici köprünün yeniden ulaşıma açılması için çalışma yaparak, öğle saatlerinden itibaren köprüyü yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, şu anda Türkeli ilçe genelinde Sarmaşık köyü Çolakoğlu Mahallesi dışında kapalı köy yolunun bulunmadığını, yolların ve planlanan köprülerin yapımı için süratle çalışmaların sürdüğünü açıkladı. - SİNOP

Çayın taşması sonucu hasar gören geçici köprü onarıldı
Çayın taşması sonucu hasar gören geçici köprü onarıldı
Çayın taşması sonucu hasar gören geçici köprü onarıldı
Çayın taşması sonucu hasar gören geçici köprü onarıldı
Çayın taşması sonucu hasar gören geçici köprü onarıldı

YORUMLAR
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Hisarcık, Türkeli, Sinop, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çayın taşması sonucu hasar gören geçici köprü onarıldı - Son Dakika


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