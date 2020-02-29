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Çayın yanına bol böcek yağlı bir kek alır mısınız?
6 saat önce
Böceklerden sağlanan yağın, süt ürünlerinden daha sürdürülebilir olduğunu dile getiren biliminsanları, tereyağı yerine böcek ve larva yağının kullanılması için deneyler yapıyor.
Çayın yanına şöyle bol tereyağlı bir kek, kurabiye ya da börek..
'Olsa da yesek' dediğinizi duyar gibiyiz. Peki kekinizi yaparken tereyağ yerine larva yağı kullansak, ne dersiniz ?
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:21
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