Çayın yanına bol böcek yağlı bir kek alır mısınız? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çayın yanına bol böcek yağlı bir kek alır mısınız? - Son Dakika Dünya

Çayın yanına bol böcek yağlı bir kek alır mısınız?

6 saat önce

Böceklerden sağlanan yağın, süt ürünlerinden daha sürdürülebilir olduğunu dile getiren biliminsanları, tereyağı yerine böcek ve larva yağının kullanılması için deneyler yapıyor.

Çayın yanına bol böcek yağlı bir kek alır mısınız?, System.String[]

Çayın yanına şöyle bol tereyağlı bir kek, kurabiye ya da börek..


'Olsa da yesek' dediğinizi duyar gibiyiz. Peki kekinizi yaparken tereyağ yerine larva yağı kullansak, ne dersiniz ?

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:21 
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