Çayıorova'da 'Vefa' ekipleri yaşlılara hizmet vermeyi sürdürüyor - Son Dakika

Çayırova Belediyesi Vefa Destek Ekibi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.



Korona virüsle mücadeleyi titiz ve hassas bir şekilde yürüten ve takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası belediye bünyesinde kurduğu "Vefa Destek Ekibi" çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 7 gün 24 saat 3 vardiyalı hizmet veren vefa ekibi, koordinasyon merkezine telefonlardan gelen talepleri alarak yerine ulaştırıyor. Bankamatik kartı olan yaşlıların maaşlarını çeken, market, pazar alışverişi yapan ve eczaneden ilaç alan vefa ekibi, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bu isteklerini tedarik ederek evine teslim ediyor. Üç vardiyalı çalışan 60 kişilik ekibin yaşlılara verdiği hizmetten memnun kalan vatandaşlar Çayırova Belediyesi'ne teşekkür ediyor.



Belediye bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezinden sevk ve idare edilen ekibin fedakar ve vefakar çalışmasını yakından takip eden ve sürekli bilgiler alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'nın geçmişi ile geleceği arasında köprü olan saygıdeğer büyüklerimize hizmet ve hürmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Biz onların her zaman yanındayız ve hizmetindeyiz. Onlar bu süreçte evlerinde kalsın. Biz gece gündüz hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ