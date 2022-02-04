Üye Girişi
Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular - Son Dakika

Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular

04.02.2022 13:36
Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alev yanan araçta bulunan 2 kişi son anda kurtuldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alev yanan araçta bulunan 2 kişi son anda kurtuldu. Patlama seslerinin geldiği yangını vatandaş, film seyreder gibi izledi.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Dereağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 59 ES 669 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın cayır cayır yanmaya başladığını fark eden araç sürücüsü ve yanındaki bir kişi daha son anda araçtan inerek itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cayır cayır yanan aracı söndürdü.

Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangının söndürülmesi sonrasında araç kullanılamaz, hale geldi. Patlama seslerine rağmen meraklı vatandaşlar film seyreder gibi araç yangınını izlediler. - TEKİRDAĞ

Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular
Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular
Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tekirdağ, Patlama, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna dönüşü Batı'ya sert uyarı: Çözüm bir yana çomak sokuyorlar
13:24 Hayalleri yarım kaldı! Kafe açmaktan vazgeçen Şeyma Subaşı'nın yeni işi belli oldu
13:22 Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük
13:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Hain" deyip sonra özür dileyen çocukla ilgili ilk kez konuştu: Ağlayınca yanımıza çağırdık
13:18 Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü
13:15 Katil, Şebnem Şirin'i uykusunda öldürmüş! Genç kadının annesinden yürek yakan detaylar
13:05 Merkez Bankası düşürdü, bankalar çıkardı! Kredi faiz oranları yüzde 33'leri buluyor
12:58 Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
12:40 TÜİK rakamlarına göre nüfusu en az ve en çok olan 5 il
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 13:45:48. #1.11#
SON DAKİKA: Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement