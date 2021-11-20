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Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı - Son Dakika

Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı

20.11.2021 13:18

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cereyan eden olayda ev sahibi, yanmakta olan evine odun attı. Alev topuna dönen ev, itfaiye ekiplerin tarafından söndürüldü. Yaralanan ev sahibi Mücahit B. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mücahit B.'nin(68) tek yaşadığı evinde iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Tek yaşayan adam, alevlerin arasından zorlukla dışarıya çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler.

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YANAN EVİNE ODUN ATTI

Amatör kameranın kaydettiği görüntülerde ev sahibinin, yanmakta olan evine odun parçası atması şaşırttı. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı

İtfaiye, Yangın, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı - Son Dakika
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