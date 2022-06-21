Çayır kavgası kanlı bitti, AK Partili Meclis üyesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çayır kavgası kanlı bitti, AK Partili Meclis üyesi hayatını kaybetti

21.06.2022 11:39
Çayır kavgası kanlı bitti, AK Partili Meclis üyesi hayatını kaybetti

Erzurum'un Çat ilçesinde AK Partili Meclis Üyesi ve vatandaş arasındaki çayır kavgası kanlı bitti.

Erzurum'un Çat ilçesinde AK Partili Meclis Üyesi ve vatandaş arasındaki çayır kavgası kanlı bitti. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Çat Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Haydar Bulut hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Çat ilçesine bağlı Göbekören köyünde meydana geldi. AK Partili Meclis üyesi Haydar Bulut ve Doğan Edebali arasında çayır meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirine silah ve bıçakla saldırdı. Kavgada ağır yaralanan Bulut ve Edebali ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meclis üyesi Bulut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan Doğan Edebali'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Haydar Bulut, AK Parti, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çayır kavgası kanlı bitti, AK Partili Meclis üyesi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayır kavgası kanlı bitti, AK Partili Meclis üyesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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