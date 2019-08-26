Çayır Mağarası'nın turizme açılması isteği

Çaycuma ilçesinde bulunan Çayır Mağarası'nın turizme kazandırılması isteniyor.

Çayır köyü muhtarı Özcan Evcin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde bulunan Çayır Mağarası'na vatandaşların her geçen gün ilgisinin arttığını söyledi.

Dışarıdan gelen ziyaretçilerin bin 500 yıl önce Çayır köyünden Filyos'a su götürülen su kemerlerini yerinde görüp inceleme fırsatı yakaladığını ifade eden Evcin, "Geçtiğimiz aylarda valimiz Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler gelip incelemeler yaptı. Gereken projelerin hazırlandığını fakat maliyet yüksek olduğu için çalışmaların durdurulduğunu söyledi. Bu doğa harikasının bir an önce turizme açılmasını istiyoruz. Mağaranın günlük ziyaretçi sayısı değişiyor. Hafta içi 30-40 hafta sonları ise bu sayısı katlanarak 100 kişiyi buluyor." diye konuştu.