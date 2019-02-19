Son Dakika Haberleri: Çayır Mahallesi'ndeki Su Kuyusunda Modernizasyon Yapıldı

Çayır Mahallesi'ndeki Su Kuyusunda Modernizasyon Yapıldı

53 dakika önce

HATSU, içme suyu gözlerinden evlerimize kadar iletilen içme suyunun düzenli bir şekilde deşarj edilmesini sağlayan tesislerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Çayır Mahallesi'ndeki Su Kuyusunda Modernizasyon Yapıldı, System.String[]

İçme suyunun sağlıklı ve düzenli bir şekilde tüketilebilmesi amacıyla kurulduğu günden bu yana bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, vatandaş memnuniyeti odaklı çalışma ve projelerin faaliyete geçirilmesi amacıyla verilen mücadelenin devam ettiğini aktardı.

HATSU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Yayladağı İlçesine bağlı Çayır Mahallesi'nde bulunan tesiste meydana gelen arızaya yapılan müdahale kapsamında, yanan motor pompası yenilenerek tesisin aktif hale getirilmesi ve arızadan dolayı oluşan su kesintilerinin önüne geçilmesi sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:23 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Inter CEO'su, Mauro Icardi "Takımda Kalmak İstiyor" Deyince Wanda Nara Gözyaşlarına Boğuldu Malezyalı Telekom Devi Maxis'in CEO'luğuna, Gökhan Öğüt Getirildi

Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti Trafik Magandası 5 Kişi, Bir Sürücüyü Acımasızca Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:16:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çayır Mahallesi'ndeki Su Kuyusunda Modernizasyon Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]