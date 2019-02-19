Çayır Mahallesi'ndeki Su Kuyusunda Modernizasyon Yapıldı

İçme suyunun sağlıklı ve düzenli bir şekilde tüketilebilmesi amacıyla kurulduğu günden bu yana bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, vatandaş memnuniyeti odaklı çalışma ve projelerin faaliyete geçirilmesi amacıyla verilen mücadelenin devam ettiğini aktardı.

HATSU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Yayladağı İlçesine bağlı Çayır Mahallesi'nde bulunan tesiste meydana gelen arızaya yapılan müdahale kapsamında, yanan motor pompası yenilenerek tesisin aktif hale getirilmesi ve arızadan dolayı oluşan su kesintilerinin önüne geçilmesi sağlandı.