Çayır tırtılı ile mücadele sürüyor - Son Dakika
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Çayır tırtılı ile mücadele sürüyor

22.07.2022 18:33
Çayır tırtılı ile mücadele sürüyor

Manyas'ın kırsal Akçaova, Börülce ağaç, Çakırca, Çavuş, Hamamlı, Kalebayır, Süleymanlı ve Şevketiye mahallelerinde 11 bin 500 dekar ayçiçeği ekili alanda çayır tırtılı ile mücadele başlatıldı.

Manyas'ın kırsal Akçaova, Börülce ağaç, Çakırca, Çavuş, Hamamlı, Kalebayır, Süleymanlı ve Şevketiye mahallelerinde 11 bin 500 dekar ayçiçeği ekili alanda çayır tırtılı ile mücadele başlatıldı.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl rekolte beklerken, çayır tırtılının ortaya çıkmasıyla birlikte zor durumda kaldıklarını söyleyerek " İlçemiz genelinde bu yıl geçen yıla göre ayçiçek ekim alanı yüzde 50 artarak 30 bin dekara çıkmıştı. Ancak ortaya çıkan çayır tırtılı özellikle çiçek açmaya yeni başlayan ve yeni çiçek açan, körpe yapraklı ayçiçeklerine zarar veriyor. Yaprakları yenen ayçiçeği fotosentez yapamadığı için gelişemiyor ve kurumaya başlıyor. Ekili alanlarında çayır tırtılına rastlayan çiftçiler zirai mücadeleye başlıyorlar. Tırtılın büyük oranda zarar verdiği kırsal mahallelerimiz drone ile ilaçlama yapıyor" dedi.

Diğer yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mesai mefhumu tanımadan tatil günlerinde dahi kırsal mahallelerde ki ayçiçek tarlalarına giderek tırtıl kontrolü yapıyorlar. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kırsal mahallelerde ki üreticileri uyararak ruhsatlı insektisit ilaçlar kullanmalarını öneriyorlar. Bu arada ayçiçek tarlalarındaki tırtıllarla mücadelenin akşam saatlerinde arıların aktif olmadığı zamanda yapılması duyurusu yaparak, arıların zarar görmelerinin önüne geçilmesinin amaçlandığını belirttiler.

(Süleyman Özaydın/İHA)

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Akçaova, Manyas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayır tırtılı ile mücadele sürüyor - Son Dakika

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