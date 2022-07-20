Çayır Tırtılı Marmara Bölgesi'ne Kadar İlerledi. Tekirdağlı Üretici: "Tırtıl Bizi Yedi Bitirdi, Doğal Afet İlan Edilsin"

DİLAN KUTLU

Ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Trakya'da başlayan çayır tırtılı istilası, Marmara Bölgesi'ne kadar ilerledi. Üreticiler ilaçlama için drone bulamazken, traktörlerle yapılan ilaçlama ürün kaybına yol açıyor. Tarlası tırtıl istilasından zarar gören Tekirdağlı üretici Hasan Aydık, "24 saatte 45 dönüm araziyi bu tırtıl illeti bitirdi. Biz traktörle giriyoruz, tarlayı rezil ediyoruz. Zaten tırtıl bizi yedi bitirdi. Doğal afet ilan edilsin" dedi.

Trakya Bölgesi'nde başlayan ve Tekirdağ, Edirne ve Kırıkkale'de yaygınlık gösteren çayır tırtılı, Marmara Bölgesi'ne de ulaşmış durumda. Çayır tırtılı ayçiçeğin kökünden baş kısmına kadar yiyerek yukarı doğru çıkıyor. Uzmanlara göre yaprakları tırtıl tarafından yenen ayçiçeğinin tamamen kuruma riski bulunuyor. Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Trakya Bölgesi ayçiçeği üretim alanlarının yaklaşık yüzde 4'ünde görülen 'Çayır Tırtılı Zararlısı' ile mücadelede yer aletleri yanında insansız hava araçları (İHA) ile ilaçlama çalışmalarının başlatıldığını, ürün kaybı yaşanmasının önüne geçildiğini" söylese de birçok üretici ilaçlama için drone bulamadıklarını ifade ediyor.

Bakanlığın bu yıl "2 milyon 550 bin ton" olarak öngördüğü ayçiçek rekoltesinde büyük düşüş yaşanması bekleniyor.

Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fadul Önemli, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yaşanılan bu durumun Covid-19'da olduğu gibi doğaya insan müdahalesi ve iklim krizinden kaynakladığını belirtti.

"KIŞA KADAR HALLEDİLMELİ"

Fadul Önemli, " Keşan, Malkara bölgesinde de bu zararlılar vardı. Zararlıların en çok sevdiği ot sirken otu. Zararlıların en çok olduğu yer otlu yerler. Sorunlu olan ayçiçek üretim bölgeleri takip edilip kesinlikle ilaçlanmalı, otlarda gözüküyorsa, otlar da ilaçlanmalı. Kışa kadar popülasyonunu indirmek zorundayız. Yoksa daha büyük pandemi olabilir. ya da birkaç yıl sonra da karşımıza çıkabilir" dedi. Önemli, şöyle devam etti:

"Tırtıl, bazı bölgelerde sadece alt yaprakları yediği için çiftçi 'kurtardım' diyor. Bitkide yukarı doğru çıkarsa yaprakları bitirirse yüzde 100 zarar oluşturur. Drone bulunamamasıyla ilgili zararlar oldu. Bazı yerlerde üreticilerin bu durumun zararlarından haberi bile yok. Tarım İl Müdürlüğü 'biz bildirdik' diyor ama birkaç gün arka arkaya köylerde anons edilmesi gerekirdi. Müdahale için biraz geç kaldılar.

"GECE İLAÇLANMA YAPILMALI"

İlaçlamadan kaynaklı arılar zarar görüyor. Arıların zarar görmemesi gibi bir şey yok. İlaçlamadan sıfır kayıp olacağını kimse söyleyemez. İlaçların gece atılması gerekiyor. Çünkü gece zararlının hareket zamanı. Bir köyde gündüz ilaç atılırsa kesinlikle muhtarların arıları kapatması gerekir."

Ayçiçeğin en fazla üretildiği yer Tekirdağ. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'de ayçiçek üretiminin yüzde 18'i Tekirdağ'dan karşılanıyor.

"DOĞAL AFET İLAN EDİLSİN"

Tekirdağ merkeze bağlı Süleymanpaşa Osmanlı Mahallesi'nden Hasan Aydık, ağabeyiyle kendi tarlasında zarar olduğunu belirterek ANKA'ya şunları söyledi:

"Dronla mı atarlar (ilaç) uçakla mı? Biz traktörle giriyoruz (ilaçlamak için) rezil ediyoruz. Zaten tırtıl bizi yedi bitirdi. En az traktör yüzde 30 zarar yapıyor. Tırtıl da yüzde 7. Bundan alsak 30-40 kilo ürün alırız. Çiçeklerimizin hali ortada. Doğal afet ilan edilsin. Bu tür zararlı canlıların sigortaya yazılmasını istiyoruz. Sigortaya (TARSİM'den bahsediyor) gidiyorsunuz 'tırtıl maddesi yok' diyorlar bize. Bir kucak dolusu para alıyorlar bizden. Bu zararımızı karşılamıyorlar. Lütfen devlet yetkililerimiz duysun bizi. Drone da bulamıyoruz.

"500 LİRA ZARARIMIZ VAR"

Şu anda buradan 500 bin lira zararımız var. Biçemiyoruz bunu böyle süreceğiz. Drone bulamıyoruz. Devletimiz nerede? Bize drone mu uçak mı ne atacak bu bölgelere? Lütfen yetişsinler. 48 saat önce bu arazide hiçbir şey yoktu. 24 saatte 45 dönüm araziyi bu tırtıl illeti bitirdi."