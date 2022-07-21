Çayır tırtılı mısır için de tehdit oluşturuyor

Trakya Bölgesi'nin ardından Eskişehir'de bulunan ayçiçeği tarlalarında da görülen, fakat ilaçlamayla kontrol altına alınan çayır tırtılı hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, "Mısır üretim alanlarında da çayır tırtılına karşı tedbir almalıyız" dedi.

Yakın zamanda ülkemizin gündeminde yerini alan ve ayçiçeği üretim alanlarında etkisini gösteren çayır tırtılı, Eskişehir'de bulunan toplam üretim alanının yüzde 3'üne denk gelen yaklaşık olarak 6 bin 750 dekar alanda etkili oldu. Çayır tırtılı görülen bölgelerde başlatılan mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yetkililer tarafından istilanın kontrol altına alındığı belirtildi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik personellerin kontrolünde yerden ve havadan yapılan ilaçlama çalışmaları ile ayçiçeği üretim alanlarında baş gösteren çayır tırtılının Eskişehir'deki yayılışının kontrol altına alındığı açıklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli ve Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzman personellerinin yapmış olduğu tespit çalışmalarında çayır tırtılının mısır tarlalarına da sıçradığı tespit edildi.

"MISIR ÜRETİM ALANLARINDA DA ÇAYIR TIRTILINA KARŞI TEDBİR ALMALIYIZ"

Çayır tırtılının Eskişehir'deki ayçiçeği ve mısır üretim alanlarındaki etkisi hakkında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Çayır tırtılı zararlısının teknik personelimizin yaptığı inceleme neticesinde ayçiçeği üretim alanlarından sonra mısır tarlalarına da sirayet ettiği görülmüştür. Zararlı an itibari ile özellikle yabancı otların yoğun olduğu tarla kenarlarında görülmeye başlanmıştır. Ancak mısır tarlalarımızda önemli bir zarar görülmemiştir. Mısır, son yıllarda birim alandan alınan yüksek verim ve getiri açısından da üreticimizin yüzünü güldüren önemli bir üründür. İlimiz 334 bin 446 dekarlık silajlık ve dane mısır üretim alanı ile ülkemiz üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bakımdan ayçiçeğinde olduğu gibi mısır üretim alanlarında da çayır tırtılına karşı zamanında tedbir alınması büyük önem arz etmektedir" dedi.

"ÜRETİCİLERİMİZİN PANİK YAPMADAN TARLARINI DÜZENLİ OLARAK KONTROL ETMELERİ GEREKİYOR"

Ayçiçeğinin ardından mısır tarlalarında görülen çayır tırtılına karşı üreticinin kontrolünün hayati önem taşıdığını belirten İl Müdürü Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik personelimiz vasıtasıyla sahada yapılan tespitlerin akabinde gerek üretim yerinde birebir yapılan görüşmelerle gerekse de SMS ve görsel mesajlar ile çiftçilerimiz gerekli bilgiler aktarılmakta ve nasıl mücadele yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunulmaktadır. Zararlıya karşı gereksiz yere ilaçlama yapılmaması, çevre dostu entegre mücadele yöntemleri ile sürdürülebilir tarım ve gıda arz güvenliği konusunda gerekli önlemler alınmalıdır. Ekonomik zarar eşiği aşıldığı anda zaman kaybetmeksizin topyekün mücadelenin yapılması ilimiz ve ülkemiz tarımsal üretimi için önemlidir. Şu aşamada çayır tırtılının mısır üretim alanlarımızın iç kısımlarında bir zarar oluşturmadığı bu nedenle bu zararlıya yönelik yapılacak olan ilaçlamanın popülasyonunun daha çok yabancı otların yoğun olduğu sınır kısımlarında konakladığı dikkate alınarak tarla kenarları ile sınırlandırılması önem arz etmektedir. Üreticilerimizin panik yapmadan tarlarını düzenli olarak kontrol etmeleri sadece zararlı gördükleri noktalarda kimyevi ilaçlama yapması yeterli olacaktır."

(Ali Furkan Çetiner - İHA)