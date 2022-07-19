Çayır tırtılı popülasyonu ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Çayır tırtılı popülasyonu ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturdu

19.07.2022 12:52
Çayır tırtılı popülasyonu ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturdu

Bilecik'te ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edildi.

Bilecik'te ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü vatandaşların ilaçlama yapması üzerine harekete geçmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İl genelinde ayçiçeği ekili alanlarda 16 Temmuz tarihinden itibaren çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edildi. Tespite karşılık ilaçlı müdahale yapılabilineceği ifade edilirken, ilaçlı mücadele konusunda İl ve İlçe müdürlüklerince köylerde gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

"VAKİT KAYBETMEDEN İLAÇLI MÜCADELE YAPMALARI GEREKMEKTEDİR"

Konuya ilgin açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Ayçiçeği ekili bölgelerde teknik personellerce kontroller devam etmektedir. Üreticilerin de kendi ayçiçeği tarlalarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir. Ayrıca zararlının; polifak zararlı olması sebebiyle üreticilerimizin ayçiçek tarlalarına sınır konumlarda bulunan mısır, yonca, şeker pancarı gibi ürünlerini de kontrol etmeleri gerekmektedir. Zararlının 1 gün içerisinde etki gösterdiği alan büyüklüğünün yüksek olması sebebiyle ilaçlamaların ivedi şekilde yapılması önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi.

İLAÇLAMA YAPACAKLARIN DİKKATİNE

Aynı zamanda İl Müdür Yoldaş İlaçlı mücadele yapacak olan üreticilere uyarıda bulunarak, "Ayçiçeğinin çiçek döneminde bulunması nedeni ile ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcıların bilgilendirmesi ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapması gerekmektedir" dedi.

(Cem Kaan Toka - İHA)

YORUMLAR
500
Kaymakam Altay, 7'den 70'e bütün vatandaşları spor yapmaya davet etti Kaymakam Altay, 7'den 70'e bütün vatandaşları spor yapmaya davet etti
Kaynak: İHA

Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayır tırtılı popülasyonu ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:52 Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı
12:47 "Her yol bitti engelli kaldı" diyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kendisini skandal sözlerle savundu: Projemiz ödül aldı
12:20 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı
12:14 Trafikte ilginç olay! Şekerlemeleri otomobilin egzozunda kızarttılar
12:10 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan önemli açıklama! Zafer Partisi'ne mi katılıyor?
11:55 Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş
11:55 Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi
11:54 Trafik kazası geçiren DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, yaşamını yitirdi
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 13:00:31. #1.13#
SON DAKİKA: Çayır tırtılı popülasyonu ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement