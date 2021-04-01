Çayır ve mera ıslah projesi kapsamında yulaf tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, çayır ve mera ıslah projesi kapsamında yulaf tohumu dağıtımı gerçekleştiği bildirildi

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan yazıcı, yaptığı açıklamada, "İlçemizde uygulanacak olan "Çayır ve mera ıslah amenajman projesi" kapsamında nadas alanların yulaf ekilerek değerlendirilmesi için, çiftçi kayıt sisteminde arazisi nadas olarak gözüken 4 köyümüz ve merkezimizde çiftçilerimize 12 bin 100 kilogram yulaf tohumu dağıtımı yapılmıştır. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA