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Çayıra veda eden Kavakçı, yeni güreşçiler yetiştirmek istiyor - Son Dakika

Çayıra veda eden Kavakçı, yeni güreşçiler yetiştirmek istiyor

04.01.2022 10:58

Yağlı güreşe veda eden başpehlivan Mahmut Kavakçı, bundan sonra sporcular yetiştirmek istediğini söyledi.

Yağlı güreşe veda eden başpehlivan Mahmut Kavakçı, bundan sonra sporcular yetiştirmek istediğini söyledi.

Yaş sınırı uygulamasına takıldığı için pehlivanlığı bırakan Mahmut Kavakçı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'ne konuk oldu.

"Her şeyin bir sonu vardır." diyerek sözlerine başlayan Kavakçı, "Bundan sonra çocukları, gençleri spora yönlendirmek, yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Kavakçı, 35 yıllık spor hayatının sonuna geldiğin belirterek, "Güreş Federasyonunun getirdiği 45 yaş uygulaması var. Biz de ona takıldık. Bundan sonraki kariyerime antrenör olarak devam edeceğim. Çocukların boş vakitlerini kahvehanede değil, spor salonunda geçirmelerini amaçlıyoruz. Her sporcu illa ki şampiyon olacak diye bir şey yok." diye konuştu.

Yağlı güreşin "baba mesleği" olduğunu söyleyen Kavakçı, şöyle devam etti:

"Rahmetli babamız da güreşçiydi. Sakaryalıyım, o bölgede çok güreşler olur. Çocukken cami avlusunda güreşirdik. Güreş bizim için baba mesleği. Çocuklar hangi alana yatkınsa, ona yönlendirmek lazım. Biz güreşi seçtik, güreş hoşumuza gidiyor. Ailede oğlan güreşe hevesli, yapıyor. Kardeşim Ahmet Kavakçı da başpehlivan, devam ediyor. Güreşe meyilli kim olursa biz elimizden gelen desteği veririz."

Kavakçı, güreşin zor bir spor olduğuna işaret ederek, "Görüldüğü gibi değil, sıcağın altında uzun süre güreşiyorsunuz. Oğlum 1.90 metre boyunda, güreşçi olmak isterse ben elimden gelen desteği veririm. Yapmak istiyorsa 'yap' derim. Güreşten geldik, yaparsa hoşuma gider. Televizyonda davul sesini duyayım, illa ki güreşi takip ederim. Öyle bir aşk. Futbolu da çok severim ama güreş olduğu zaman direkt güreşe odaklanıyorum." şeklinde konuştu.

35 yıllık kariyerinde unutamadığı anı paylaşan Kavakçı, "Çocukluğumda başpehlivan olma uhdem vardı. Başaltında final yapıp birinci olmak bana ayrı bir mutluluk verdi." dedi.

"Yağlı güreş popülerliğini kaybetmedi"

Kavakçı, güreşin hayatına neler kattığıyla ilgili "Spor yaptığım için birçok ülkeye gittim, Türkiye'de gitmediğimiz yer kalmadı. Birçok dost kazandım, her bölgede farklı insanlar tanıyorsunuz. Hayatıma çok şey kattı." değerlendirmesi yaptı.

"Yağlı güreş popülerliğini kaybetti mi?" sorusuna ise Kavakçı, "Kaybetmedi. Maliyetler arttı, önceden köy güreşleri olurdu, şimdi sadece büyükşehirler düzenliyor. Eskisi kadar çok fazla müsabaka olmuyor ama seyircisini, ona olan hevesi kaybetmedi. Kırkpınar'da aynı heyecan, kalabalık mevcut." yanıtını verdi.

Çayıra veda eden Kavakçı, yeni güreşçiler yetiştirmek istiyor
Çayıra veda eden Kavakçı, yeni güreşçiler yetiştirmek istiyor
Çayıra veda eden Kavakçı, yeni güreşçiler yetiştirmek istiyor

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Anadolu Ajansı, Güreş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çayıra veda eden Kavakçı, yeni güreşçiler yetiştirmek istiyor - Son Dakika


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