Çayıralan CHP İlçe Başkanı Üstün, güven tazeledi - Son Dakika

Çayıralan CHP İlçe Kongresinde mevcut başkan Mutullah Üstün, yeniden seçildi.

Dr Yusuf Coşan Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, yerel seçimlerde Çayıralan'da kazanılmış bir başarı olduğunu, bu başarıyı yerelden genele yayarak, partilerini iktidara taşımaları gerektiğini söyledi.

Keven, "Erken olmasa da önümüzde bir seçim olacak. Türkiye'nin önüne mutlak ve mutlak bir sandık konacak. Sandığa şimdiden hazır olmamız lazım." dedi.

Seçime tek liste ile giren CHP Çayıralan İlçe Başkanı Mutullah Üstün, güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.

Kongreye, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, partililer ve vatandaşlar katıldı.