Çayıralan'da çiftçilere "zabrus böceği" uyarısı - Son Dakika
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Çayıralan'da çiftçilere "zabrus böceği" uyarısı

10.05.2022 15:08
Çayıralan'da çiftçilere "zabrus böceği" uyarısı

Çayıralan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Can Şahin Şahiner, hububat ekili alanlarda verim kaybına neden olan halk arasında ekin kambur böceği olarak bilinen "zabrus" zararlısına karşı çiftçileri uyardı.

Çayıralan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Can Şahin Şahiner, hububat ekili alanlarda verim kaybına neden olan halk arasında ekin kambur böceği olarak bilinen "zabrus" zararlısına karşı çiftçileri uyardı.

Çokradan Mahallesi'nde ekili alanlarda incelemede bulunan ve çiftçilere zabrus zararlısı hakkında bilgi veren Şahiner, çiftçilerin ekili tarlalarını kontrol etmelerini istedi.

Şahiner, zabrus böceğinin ekinin köklerini yediğini, bu nedenle bitkinin büyümediğini belirterek, "Bu da yaklaşık yüzde 60 verim kaybına neden olabiliyor. Bu zararlıyla mücadelede doğru tohum kullanmak çok önemli. Mutlaka tohumun ilaçlanarak ekilmesi gerekiyor." dedi.

Zabrus böceğinin görüldüğü tarlalarda zirai mücadele yapılması gerektiğini vurgulayan Şahiner, "Böceğe karşı yüzey ilaçlaması yapılacak, ardından silindir çekilerek toprak sıkıştırılacak. Bu şekilde çalışma yapıldığında verim kaybı daha aşağıya çekilecektir. Bu konuda çiftçimiz bireysel hareket etmek yerine toplu ilaçlama yapmalıdır. Çünkü bireysel ilaçlamada böcekler komşu tarlaya geçebilir veya komşu tarladan tekrar ilaçlanan tarlaya gelebilir." dedi.

Şahiner, çiftçilerin ilaçlama konusunda kurumlarından teknik bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

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Çayıralan, Hisarcık, Çokradan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çayıralan'da çiftçilere 'zabrus böceği' uyarısı - Son Dakika


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