Çayıralan'da

Çayıralan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında halk arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla "İhtiyacın varsa al, imkanın varsa getir" kampanyası başlattı.

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