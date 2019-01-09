Çayıralan'da Karla Mücadele Çalışmaları

Çayıralan
İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor.
Çayıralan Özel İdare Müdürü Nurettin Özdem ve İl Genel Meclis Üyesi Bülent Akpınar
, karla mücadele çalımlarını yerinde inceledi.
İl Genel Meclis Üyesi Bülent Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmalarının gece gündüz demeden devam ettiğini, ilçe ile köy bağlantı yollarının açıldığını, şu an itibariyle kapalı köy yolunun bulunmadığını söyledi.
Çalışmaların 3 iş makinesi ile sürdürüldüğünü ifade eden Akpınar, "Pazartesi'den bu tarafa ilçemizde şiddetli kar yağışı oldu. Ekiplerimiz bütün köy yollarını açmıştı ancak tipi nedeniyle zaman zaman tekrar kapanıyor. Gece gündüz demeden özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutluyorum." dedi.
Taşımalı eğitim gören öğrencilerin okullarına rahatça ulaşabilmeleri için öncelikli köy grup yollarının açıldığını belirten Akpınar, köy yolları açıldıktan sonra köy içlerinde temizleme çalışmaları yapıldığını sözlerine ekledi.