Çayıralan'da Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü kapsamında Çayıralan ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği yürüyüş, kent merkezinden başlayıp Kaynar Pınar mesire alanında sona erdi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Sarıkamış şehitlerini ve bu vatan uğruna can vermiş bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

İlçe Müftüsü Yüksel Çelik tarafından yapılan duanın ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

Yürüyüşe Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen, daire müdürleri, askerler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.