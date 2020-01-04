Çayıralan'da Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çayıralan'da Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika

Çayıralan'da Sarıkamış şehitleri anıldı

6 saat önce

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü kapsamında Çayıralan ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Çayıralan'da Sarıkamış şehitleri anıldı, System.String[]

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü kapsamında Çayıralan ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği yürüyüş, kent merkezinden başlayıp Kaynar Pınar mesire alanında sona erdi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Sarıkamış şehitlerini ve bu vatan uğruna can vermiş bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

İlçe Müftüsü Yüksel Çelik tarafından yapılan duanın ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

Yürüyüşe Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen, daire müdürleri, askerler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Çayıralan, Sarıkamış, Kaynar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri
21:28 Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
21:28 Irak'ta Hizbullah'tan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı - Son Dakika
21:28 "Hızır" ekibi rahatsızlanan hamile kadına at sırtında ulaştı - Son Dakika
21:28 Irak'ta Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas - Son Dakika
21:25 Bakırköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü (1) - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika
20:24 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 21:36:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çayıralan'da Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]