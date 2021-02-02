Çayıralan Esnafspor'a destek verenlere teşekkür plaketi - Son Dakika

Çayıralan Esnafspor'a destek verenlere teşekkür plaketi

02.02.2021 15:25
Çayıralan Esnafspor'a destek verenlere teşekkür plaketi, System.String[]

Çayıralan Esnasspor Kulübü Başkanı Tuncay Varol, kulübe destek olan esnaf, iş insanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür plaketi verdi.

Çayıralan Esnasspor Kulübü Başkanı Tuncay Varol, kulübe destek olan esnaf, iş insanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür plaketi verdi.

Kulüp binasında düzenlenen törende konuşan başkan yardımcısı Bahadır Yücel, Çayıralan Esnafspor'un bu sezon Yozgat ve Çayıralan'ı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edeceğini söyledi.

Yücel, kulübe destek olan herkese teşekkür ederek, "Verilen destekler sayesinde takımımız geçen yılı büyük bir başarı göstererek bölgesel amatör lige yükselmiştir. İnşallah yine sizlerin vereceği destek ile takımımız bu ligde de başarılı olacaktır." dedi.

Kulübün BAL'da mücadele edebilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Yücel, "Şu ana kadar 100 bin lira toplandı. İş adamlarımızdan hemşehrimiz İbrahim Hazer'e vermiş olduğu desteklerden ötürü ayrıca teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı kendisine Çayıralan Esnafspor Kulübünün fahri başkanlık unvanı verildi. Yine futbolcularımızın kalacak yer sorunu bizim için çok önemliydi. Kaymakamımız sayın Mahmut Fazıl Yıldız'ın ve AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner'in girişimleri sunucu bu sorunumuz çözüldü. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Plaket törenine, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin, AP İlçe Başkanı Şahin Şahiner, CHP İlçe Başkanı Mutullah Üstün, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş adamları ve sporseverler katıldı.

Amatör Lig, Çayıralan, Hisarcık, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çayıralan Esnafspor'a destek verenlere teşekkür plaketi - Son Dakika


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