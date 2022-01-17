Çayıralan Kaymakamı Yıldız, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

Yozgat'ın Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Karla mücadele ekipleriyle bir süre sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız, Çayıralan çevresinin Yozgat'ın en çok kar yağışı alan bölgelerden biri olduğundan yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşın huzur ve refahının yanı sıra kaliteli bir ulaşım hizmeti sunmanın da devletin asli görevlerinden olduğunu aktaran Yıldız, "İlçemizde 3 iş makinesi, 1 kar kürümeli kamyon ve 1 adet 4x4 hizmet aracıyla vatandaşa hizmet veriliyor. Özel idareye ait karla mücadele ekiplerimiz 140 kilometre yol ağında vatandaşın sıcak yuvalarına ulaşabilmeleri ve rahat seyahat edebilmeleri için çalışıyor. Yollarımızı sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Tüm personelimizi özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.