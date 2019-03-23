Son Dakika Haberleri: Çayıralan Yaşlı Bakım Merkezi Hizmete Açıldı

Çayıralan Yaşlı Bakım Merkezi Hizmete Açıldı

1 saat önce

Çayıralan'da kaymakamlık ve belediye tarafından yaptırılan yaşlı bakım merkezi hizmete açıldı.

Çayıralan Yaşlı Bakım Merkezi Hizmete Açıldı, System.String[]
Çayıralan'da kaymakamlık ve belediye tarafından yaptırılan yaşlı bakım merkezi hizmete açıldı.

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansının desteğiyle "Sonbaharı Beklerken, İlkbahara Kavuştum" projesi kapsamında yaptırılan merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlı bakım merkezinde, dinlenme, eğitim ve spor odaları, hamam, bahçesinde ise yürüyüş alanları ve spor aletlerinin bulunduğunu söyledi.

İlçede yaşayan hasta ve yaşlıların günlük belediye tarafından yaşlı bakım merkezine götürülüp getirileceğini ifade eden Şahiner, "Amacımız yaşlıları bir araya getirerek evdeki yalnızlıklarından kurtarmaktır. Burada yaşlılarımız sohbet edecek, isterlerse spor yapacak, isterlerse televizyon izleyip dinlenebilecekler. Yaşlı yaşam evimiz ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Açılışa, Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Serbest, AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Yasin Şahiner, Çayıralan, Güncel
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