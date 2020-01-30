Çayırdere Barajı ile 2 bin 983 hektar alan suya kavuşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çayırdere Barajı ile 2 bin 983 hektar alan suya kavuşacak - Son Dakika

Çayırdere Barajı ile 2 bin 983 hektar alan suya kavuşacak

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, Çayırdere Barajı yapım çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Çayırdere Barajı ile 2 bin 983 hektar alan suya kavuşacak, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, Çayırdere Barajı yapım çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Kıvrak, yaptığı açıklamada, baraj ile 2 bin 983 hektar tarım arazisinin suya kavuşacağını söyledi.

Mayıs ayı itibarıyla su salımına başlanılacağını aktaran Kıvrak, çalışmaların 46 milyon 477 bin liralık bütçe ile tamamlandığını ifade etti.

Kıvrak, sulama ile tarım arazilerinin daha verimli kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Devlet Su İşleri, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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