Çayırdere Barajı ile 2 bin 983 hektar alan suya kavuşacak - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, Çayırdere Barajı yapım çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Kıvrak, yaptığı açıklamada, baraj ile 2 bin 983 hektar tarım arazisinin suya kavuşacağını söyledi.

Mayıs ayı itibarıyla su salımına başlanılacağını aktaran Kıvrak, çalışmaların 46 milyon 477 bin liralık bütçe ile tamamlandığını ifade etti.

Kıvrak, sulama ile tarım arazilerinin daha verimli kullanılabileceğini sözlerine ekledi.