Çayırdere'de 2 kaçak yapı daha yıkıldı - Son Dakika

Çayırdere'de 2 kaçak yapı daha yıkıldı

13.10.2020 14:18
Çayırdere'de 2 kaçak yapı daha yıkıldı, System.String[]

Çayırdere Mahallesinde hazine arazisine yapıldığı tespit edilen 2 kaçak yapı, Silivri Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Çayırdere Mahallesinde hazine arazisine yapıldığı tespit edilen 2 kaçak yapı, Silivri Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatıyla ilçe genelinde kaçak yapı tespit ve yıkım çalışmaları devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Çayırdere Mahallesinde hazine arazisine yapıldığı tespit edilen kaçak yapıların 775 Sayılı Gecekondu Kanunun 18'inci maddesine istinaden yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Ormanlık alana yapılan 2 kaçak yapı, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı destekleriyle alınan güvenlik önlemleri altında Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Başkan Volkan Yılmaz, kaçak yapılarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.


Çayırdere'de 2 kaçak yapı daha yıkıldı
Çayırdere'de 2 kaçak yapı daha yıkıldı
Çayırdere'de 2 kaçak yapı daha yıkıldı
Çayırdere'de 2 kaçak yapı daha yıkıldı

Volkan Yılmaz, Silivri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çayırdere'de 2 kaçak yapı daha yıkıldı - Son Dakika

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