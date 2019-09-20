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Çayırhan'da Gaziler Günü turnuvası

43 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan beldesinde Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası Final Maçları ile sona erdi.

Çayırhan'da Gaziler Günü turnuvası, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan beldesinde Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası Final Maçları ile sona erdi.


Çayırhan'da düzenlenen turnuvada üçüncülük ve final maçı oynanarak şampiyonu belirlenen turnuvaya katılım yükseldi. Favori Kuaför ve Karaelmas arasında geçen üçüncülük maçını Karaelmas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor kazandı.


Final maçı Divan Pastanesi ve Sezgin İnşaat arasında geçen müsabaka sonucunda Divan Pastanesinin galibiyeti sonuçlandı. Müsabaka sonrası saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından en centilmen Futbolcu Orhan Altunsoy'a ödülünü Mustafa Kızıl, gol kralı olan Tugay Erdoğan'a ödülünü Mehmet Öztürk, en centilmen takım Mezarlık Spor'a ödülünü Yılmaz Sevingül, üçüncü olan takım Karaelmas Spor'a karakol komutanı Adnan Bayram, ikinci olan takım Sezgin İnşaat'a Mustafa Kara, şampiyon olan takım Divan Pastanesi'ne Belediye Başkanı İsmail Öntaş ödüllerini verdi. Havai fişek gösterisinin ardından program sona erdi. - ANKARA

19 Eylül Gaziler Günü, Çayırhan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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