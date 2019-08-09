Son Dakika Haberleri: Çayırhan'da sanayi çıkışının kapanmasına esnaftan tepki
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Çayırhan'da sanayi çıkışının kapanmasına esnaftan tepki

7 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan beldesinde sanayi çıkışının kapatılmasına esnaf tepki gösterdi.

Çayırhan'da sanayi çıkışının kapanmasına esnaftan tepki, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan beldesinde sanayi çıkışının kapatılmasına esnaf tepki gösterdi.

Çayırhan'da bir çok kazaya sebep olduğu gerekçesiyle Sanayi çıkışı kaymakamlık kararı ile karayolları ekipleri tarafından kapanıyor. Sanayi esnafı ve o bölgede evi olan vatandaşlar ise geçişin kapanmasını istemiyor. Çayırhan girişinin iki girişi olduğu ve birinin kapanmasının doğru olmadığını buranın sıkıntısının çözümü olarak bu olmaması gerektiğini söylüyorlar. - ANKARA
Çayırhan, Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:33 Kaynak: İHA
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