Çayırhan'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
'nın Nallıhan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nalıhan'ın Çayırhan
Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ankara-Nallıhan yolunda Ankara istikametindeki 05 DU 2234 plakalı araç Çayırhan girişinde sürücünün araç hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurup takla attı. Kimliği öğrenilemeyen kazada yaralanan sürücü 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Beypazarı
devlet Hastahanesine sevk edildi. - ANKARA
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