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Çayırhan'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çayırhan'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nalıhan'ın Çayırhan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ankara-Nallıhan yolunda Ankara istikametindeki 05 DU 2234 plakalı araç Çayırhan girişinde sürücünün araç hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurup takla attı. Kimliği öğrenilemeyen kazada yaralanan sürücü 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Beypazarı devlet Hastahanesine sevk edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
Çayırhan, Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa
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