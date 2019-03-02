Son Dakika Haberleri: Çayırhan Park Termik Santralinde Göçük: 3 Yaralı

Çayırhan Park Termik Santralinde Göçük: 3 Yaralı

14 dakika önce

Nallıhan Çayırhan park termik santralinde meydana gelen göçükte 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Çayırhan Park Termik Santralinde Göçük: 3 Yaralı, System.String[]
Nallıhan Çayırhan park termik santralinde meydana gelen göçükte 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Nallıhan'ın Çayırhan mahallesinde bulunan park termik maden santralinin H sektöründe göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 1 mühendis ve 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:20 Kaynak: İHA

Nallıhan, Çayırhan, Güncel
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